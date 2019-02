TenneT bouwt hoogspanningsstation voor groene stroom uit Eemshaven

Met een voetafdruk in beton, zette Nienke Homan de bouw officieel in gang. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

In de Eemshaven is vrijdag de bouw van een nieuw hoogspanningsstation officieel van start gegaan. Het station is nodig om de stroom van windmolens op het landelijk net te krijgen.

Met het plaatsen van een voetdruk in beton, zette gedeputeerde Nienke Homan de bouw officieel in gang.

Ondergrondse kabel

Volgens woordvoerder Henk Barentsen van hoogspanningsnet-beheerder TenneT kan het 110Kv-station de stroom van 'enkele honderden' windmolens verwerken. Die stroom gaat van het nieuwe station via een ondergrondse kabel naar hoogspanningsstation Robbenplaat, zeven kilometer verderop. Van daaruit komt het op het landelijke net.

Tien jaar

TenneT verwacht met het nieuwe station voldoende stroomcapaciteit te hebben voor de komende tien jaar. 'Maar als er in dit deel van de Eemshaven nog meer molens bij komen dan nu gepland is, kan dat ook zeven of acht jaar worden', zegt Barentsen.

Nienke Homan zet haar voetafdruk in het beton (Foto: Steven Radersma/RTV Noord).



Veertig miljoen euro

Met de bouw van het hoogspanningsstation is een bedrag gemoeid van veertig miljoen euro. Dat is een klein deel van het totale bedrag van één miljard euro, dat TenneT de komende jaren investeert in de infrastructuur in Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel.

De bouw van het station in de Eemshaven wordt eind dit jaar afgerond.

