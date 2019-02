FC Groningen omgeven door twijfels in aanloop naar duel met Vitesse

Of Ritsu Doan tegen Vitesse aan de aftrap staat, is op dit moment nog een vraagteken. (Foto: JK Beeld)

FC Groningen kampt met de nodige twijfelgevallen voor het thuisduel met Vitesse. Naast Mimoun Mahi en Amir Absalem (ziek) is ook het meespelen van Ritsu Doan, Deyovaisio Zeefuik en Memisevic onzeker.

Volgens trainer Danny Buijs is Doan goed teruggekeerd van de Azië Cup, waar hij met Japan in de finale het hoofd moest buigen voor Qatar (1-3).

'Ritsu heeft een goed toernooi gespeeld en is in de dagen na de finale nog even met zijn familie opgetrokken. We zijn blij dat hij nu weer terug is, maar ik durf nog niet te zeggen of hij tegen Vitesse aan de aftrap zal verschijnen', aldus Buijs.

Race tegen de klok

Waarom Zeefuik en Memisevic tegen Vitesse twijfelgevallen zijn, liet de oefenmeester in het midden. Voor hen wordt het een race tegen de klok, net als voor de zieke Mahi en Absalem. Voor Lars Kramer (geschorst) en Jannik Pohl (geblesseerd) komt het duel sowieso te vroeg.

En daarmee houdt het nog niet op, want ook Ko Itakura komt 'normaal gesproken' niet in actie tegen Vitesse. 'Hij maakt nog te kort deel uit van onze selectie. Daardoor denken wij dat het voor hem nog te vroeg is om aan onze verwachtingen te voldoen', geeft Buijs aan.

Ook problemen bij Vitesse

De kans dat alle twijfelgevallen op tijd hersteld zijn om zondag acte de présence te geven, acht Buijs klein. 'Ik denk niet dat ze allemaal op tijd fit zijn', zegt hij, al hoeft dat een resultaat volgens hem niet in de weg te zitten. 'Vitesse kampt óók met problemen. Bovendien spelen wij thuis. De kansen zijn fifty-fifty.'

Eerder dit seizoen ging FC Groningen nog met 5-1 onderuit in Arnhem. Onder anderen Tim Matavz en Bryan Linssen, allebei ex-FC Groningen, waren toen trefzeker. Zondag moeten ze door respectievelijk een blessure en schorsing verstek laten gaan. Ook verdediger Alexander Büttner is geschorst.

Lucht

Een zege tegen Vitesse zou de Groningers wat meer lucht verschaffen in de onderste regionen van de Eredivisie. Als het aan Buijs ligt, klimt zijn ploeg snel omhoog. 'De ranglijst liegt niet, maar ik vind wel dat wij een betere ploeg hebben dan FC Emmen, NAC en De Graafschap.'

Voor de aftrap tegen Vitesse, die om 14:30 uur plaatsvindt, staat de FC nogmaals stil bij het overlijden van Jurrie Koolhof, die 28 januari op 59-jarige leeftijd het leven liet. Het is de bedoeling dat het publiek een minuut lang applaudisseert als eerbetoon aan de voormalige speler en scout van de Groningers. Er wordt deze keer niet met rouwbanden gevoetbald.