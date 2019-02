Aantal koopzondagen in Leek gehalveerd: 'Dat is oneerlijk'

De nieuwe winkeltijdenverordening in de gemeente Westerkwartier is nadelig voor gewone winkeliers. Dat zegt Pieter Wouda, eigenaar van herenmodezaak De Man in Leek.

In de nieuwe verordening mogen supermarkten straks elke zondag open zijn, gewone winkels krijgen zes koopzondagen. En dat zijn er zes minder dan nu is toegestaan in de voormalige gemeente Leek.

De helft inleveren

Dit jaar geldt in Leek nog een overgangsperiode, maar vanaf volgend jaar gaat de nieuwe verordening in. 'Oneerlijk', vindt Wouda. 'Ik zit met mijn winkel drie meter van de Lidl en vijftig meter van de Albert Heijn. Daar komen op zondag veel klanten en daar wil ik ook van profiteren.'

'Ik moet de helft van mijn koopzondagen inleveren. Dat gaat mij geld kosten. Ik wil de vrijheid om, net zoals de supermarkten, zelf te kunnen bepalen wanneer ik open wil zijn.'

Ook kleding in de supermarkt

Volgens Wouda rekent de gemeente Westerkwartier met twee maten: 'Ik verkoop spijkerbroeken en de Lidl ook. Die winkel mag straks altijd open op zondag en spijkerbroeken verkopen. En ik, die het onder meer moet hebben van de verkoop van spijkerbroeken, mag nog maar zes keer open op zondag. Dat gaat er bij mij niet in.'

De ondernemer wil graag met de gemeente in overleg: 'Nu wordt er over ons beslist, ik wil dat er eerst met ons gesproken wordt, want deze winkeltijdenverordening is oneerlijk.'

Kort dag

Wouda realiseert zich dat het kort dag is, want komende woensdag neemt de gemeenteraad al een besluit over de nieuwe verordening. Hij hoopt dat wethouder Elly Pastoor voor die tijd nog bij hem langskomt om de zaak te bespreken.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat na het van kracht worden van de verordening contact wordt opgenomen met de winkeliers in de verschillende dorpen om de precieze invulling van de koopzondagen te bespreken.

Spar in Aduard

De winkeltijdenverordening is een heet hangijzer in Westerkwartier. In de regeling wil het nieuwe gemeentebestuur supermarkten toestaan om op zondagen open te gaan. Andere winkels mogen zes zondagen per jaar open zijn.

De eigenaar van de Spar supermarkt in Aduard nam een voorschot op de regeling door alvast open te gaan op zondag. Op straffe van een boete van duizend euro besloot deze ondernemer zijn deuren deze zondag dicht te houden.

