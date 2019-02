Pinnen in Duitsland? 'Nur Bargeld, bitte!'

Cash geld is wel handig in Duitsland (Foto: ANP Photo)

Een kopje koffie drinken, boodschappen doen of shoppen voor kleding. Groningers doen het vaak in eigen provincie, maar ook regelmatig over de grens. Alleen gaat het betalen daar wel net iets anders.

Wie met alleen een pinpas op stap gaat, kan bij de oosterburen van een koude kermis thuiskomen: pinnen is regelmatig namelijk helemaal niet mogelijk.

Dat er grote verschillen zitten tussen Nederland en Duitsland ontdekte ook onze (Duitse) stagiaire Karen Mussies die haar ervaringen deelt.

'Nur Bargeld, bitte'

Onlangs wilde ik naar mijn thuisland reizen, naar Oost-Friesland om precies te zijn. Aangekomen in Leer, op het station van de Oost-Friese metropool, besloot ik een koffiepauze te houden.

Hoewel het vanuit Stad slechts dertig minuten rijden is, lijkt er toch een wereld van verschil te bestaan. De affiniteit die mijn landgenoten nog steeds hebben met hun geliefde contant geld is onmiskenbaar.

Een kopje koffie bestellen op het drukke station van Leer is bijvoorbeeld niet eenvoudig voor iemand als ik, die inmiddels in Nederland is geïntegreerd en daarom graag met pin betaalt.

Waar dagelijks duizenden mensen in- en uitstappen, is alleen contante betaling toegestaan. 'Nur Bargeld bitte, keine Kartenzahlen', krijg je dan te horen.

Snel even betalen met een kaart is in Duitsland dus nog niet echt standaard. Maar hoe komt dat toch?

Kosten voor verkoper

Uitgedrukt in cijfers vond 74% van de betalingen in Duitsland in 2017 nog steeds contant plaats.

Als je Duitsers vraagt waarom ze zo gehecht zijn aan hun 'oude gewoonte', krijg je talrijke antwoorden: veiligheid, duidelijkheid, controle of anonimiteit. Voor een groot deel van de Duitse bevolking zijn het redenen om niet te pinnen.

Voor degenen die buiten het beproefde, contante systeem om willen betalen, gaat het niet zonder slag of stoot. In sommige winkels is bijvoorbeeld kaartbetaling slechts voor bepaalde bedragen toegestaan (bijvoorbeeld 10 euro of meer).

Dit kan te maken hebben met het feit dat een transactie met een pinpas 0,2 procent van de aankoopkosten voor de winkelier met zich meebrengt. Bij creditcardbetaling verliest de verkoper zelfs 0,8 procent.

Als gevolg van deze en andere beperkingen heeft iedere Duitser gemiddeld 107 euro aan contant geld in zijn portemonnee.

Hoop voor de toekomst

Maar hoelang blijft die hang naar contant nog bestaan? In Hamburg heeft een café bijvoorbeeld een volledig verbod op juist contante betalingen.

Argin Keshishian Namagerdi van de Public Coffee Roasters zegt dat het niet efficiënt is om aan contant geld vast te houden. 'Door alleen kaartbetalingen te accepteren, besparen we veel tijd.'

'Geen van mijn medewerkers hoeft aan het eind van de dag nog geld te tellen. Ook besparen we de reis naar de bank om het geld weg te halen of te brengen. En omdat niemand met contant geld in aanraking komt, hebben we ook het hygiëneprobleem opgelost,' vertelde hij aan het tijdschrift IT Finanzmagazin.

Cash mee

Het is nog afwachten hoe het pinnen zich in Duitsland gaat ontwikkelen. Ondanks kleine initiatieven blijven onze oosterburen in groten getale nog steeds vasthouden aan contant geld. Al stoppen de Duitsers zelf binnenkort wel met het produceren van de 500 euro briefjes.

Wat ik ervan denk? Contant geld heeft een aantal voordelen. Technische storingen

zijn er niet en cash kan heel nuttig zijn. Zo hou je meer zicht op je uitgaven. Het kan

dus ook best handig zijn om contant geld op zak te hebben, zeker in het buitenland.

Pinnen vind ik heel handig, maar zo vanzelfsprekend als in Nederland is het niet

overal. Wel denk ik dat de Duitsers uiteindelijk wat soepeler zullen worden en dat dat

ook voor hen tot efficiënter betalingsverkeer zal leiden.

Ga je shoppen over de grens? Neem dan contant geld mee. Want voorlopig zullen we nog steeds de oude, gewaardeerde bankbiljetten moeten gebruiken.