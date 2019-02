Trampolinehal in Stad mag weer open: 'Wel flinke reputatieschade opgelopen'

De trampolinehal Freestyle Motion aan de Bornholmstraat in de stad Groningen gaat zaterdag weer officieel open. Het pand werd twee weken geleden gesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De verzegeling van het pand wordt vrijdagmiddag door de NVWA opgeheven. De eigenaren willen naar eigen zeggen eerst het personeel bijpraten, waarna er zaterdag 'een frisse start kan worden gemaakt'.

'Misverstand'

De NVWA sloot het pand omdat er kinderfeestjes werden georganiseerd en de eigenaren daar volgens de keuringsdienst geen juiste papieren voor hadden.

Volgens eigenaar Menno Lindeman was er sprake van een misverstand. 'We moesten aantonen dat we een sportvereniging waren, dat is nu gelukt. Maar ze zijn wel te voorbarig geweest met hun conclusie.'

Ik werd gebeld door zakenrelaties in heel het land met vragen over hoe het nou eigenlijk zat Menno Lindeman - eigenaar trampolinehal

Van de website

Volgens de keuringsdienst is er géén sprake geweest van een misverstand. 'Er werd duidelijk op de website aangegeven dat er kinderfeestjes werden georganiseerd. De afspraak is dat dit niet meer zal worden vermeld. Het gaat nu alleen om sportactiviteiten onder begeleiding. Daar zullen wij ook op toezien', zegt een woordvoerder van de NVWA.

Reputatieschade

Lindeman kijkt met een naar gevoel terug op de afgelopen weken. 'We hebben wel flinke reputatieschade opgelopen. Ik werd gebeld door zakenrelaties in heel het land met vragen over hoe het nou eigenlijk zat. Iedereen dacht dat onze speeltoestellen onveilig waren, maar dat is dus niet zo.'

De eigenaren gaan nog in overleg over hoe de gemiste omzet kan worden verhaald.

