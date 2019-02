De week van de winter van 1979 op RTV Noord

De komende zes dagen blikt RTV Noord terug op de barre sneeuwwinter van 1979.

In het radioprogramma Noordmannen praten Erik Hulsegge en Wiebe Klijnstra zondagmorgen met Groningers over hun belevenissen tijdens die extreme winter. De extra lange uitzending van 08:00 tot 12:00 uur komt vanuit 'Moarstee' in Stedum en is live te volgen op Radio Noord van Dag TV.

Website

Ook online besteden we veel aandacht aan de sneeuw van 1979, deze maand veertig jaar geleden. Natuurlijk is de uitzending van Noordmannen te volgen via de livestream. Maar er verschijnen ook verhalen, foto's en filmpjes van kijkers en luisteraars online.

Facebook

Op woensdag 13 februari zenden we live uit op Facebook vanaf 19.00 uur. Reinder Smith blikt samen met Harma Boer én met jullie terug op herinneringen aan die ongekende sneeuwstorm. Je kunt live via Facebook jouw persoonlijke herinneringen met ons delen en meepraten tijdens de uitzending. Natuurlijk laten we ook archiefbeelden zien.

