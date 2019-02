Een nat pak, maar hulpdiensten krijgen zwaan te pakken

De Groningse brandweer heeft vrijdagmiddag een nat pak gehaald om een zwaan met een gebroken poot te pakken te krijgen.

De Dierenambulance werd ingeschakeld om de gewonde zwaan aan Belcamposingel in Stad te vangen, maar de medewerkers kregen de vogel niet te pakken. Daarom werd de hulp van de brandweer ingeschakeld.

Na een kat-en-muisspel en meerdere brandweerlieden in het water kon het beestje overmeesterd worden. Het is in een mand meegenomen door de Dierenambulance voor verdere verzorging.

Foto's: 112Groningen.nl