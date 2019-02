Jeugdtrainer op non-actief bij vv Nieuweschans, politie start onderzoek

VV Nieuweschans heeft een jeugdtrainer laten weten dat hij op non-actief is gesteld en niet meer welkom is vanwege verregaand ontoelaatbaar gedrag.

De politie is een onderzoek gestart naar de zaak. Zij geeft aan dat de melding van dusdanige aard is dat een onderzoek noodzakelijk is.

Er is nog geen aangifte gedaan. Daarom wil de politie weinig kwijt. Volgende week is er een afspraak gepland om betrokkenen aangifte te laten doen.

Geen verklaring

Afgelopen woensdag is het gedrag van de jeugdtrainer aan het licht gekomen.

VV Nieuweschans komt voorlopig niet met een verklaring. De voetbalvereniging verwijst naar de politie.