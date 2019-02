Dag van de waarheid voor provinciebestuur

Het is de dag van de waarheid voor het Groninger provinciebestuur: blijft de SP aan boord of valt het college?

Die vraag moet vandaag beantwoord worden. Om 17:00 uur praten de partijen weer met elkaar.

Pas op de plaats

Afgelopen woensdag lag er plots een bom onder de coalitie van SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks en daarmee ook onder het college van Gedeputeerde Staten.

De SP wilde samen met enkele oppositiepartijen dat de provincie een pas op de plaats zou maken bij de aanleg van de zuidelijke ringweg. De andere coalitiepartijen dreigden de SP uit het college te zetten als die partij daar niet op terug zou komen.

Na een overleg is besloten om vrijdag om 17.00 uur verder te praten. In de tussentijd zouden de coalitiepartijen met elkaar om tafel gaan om de zaak proberen te lijmen. Of dat is gelukt, blijkt aan het einde van de vrijdagmiddag of begin van de avond.

Volg het op de voet

Verslaggevers Martijn Folkers en Mario Miskovic zijn aanwezig op het provinciehuis en volgen alles. Volg ze op Twitter om alles mee te krijgen.

