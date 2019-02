Experts verschillen van mening: 'Zonder dakje is het geen Kochbunker'

Welk type bunker is er nu precies ontdekt bij Nieuwe Statenzijl? Over die vraag breken experts zich momenteel het hoofd.

De bunker werd onlangs gevonden door waterschap Hunze en Aa's bij de aanleg van een waterberging. Hij is relatief intact gebleven en archeoloog Co Lenting noemde het bouwwerk donderdag een Duitse Kochbunker.

Dak of geen dak

Die lezing wordt echter in twijfel getrokken door Ties Groenewold, oprichter van Oorlogsmuseum Middelstum. Volgens hem zit Lenting weliswaar op het goede spoor, maar gaat het in dit geval om een zogeheten 'Tobruk 58c'.

'Het verschil? Een Kochbunker is een betonnen schuttershut met een dakje erop. Een Tobruk is wat sterker uitgevoerd en heeft géén dakje.'



Dit is het meest gebouwde type bunker, zeer zeker niet uniek dus Ties Groenewoud - Oprichter Oorlogsmuseum Middelstum

Meestgebouwde bunker

De bouwperiode en het doel van de bunker - strijd leveren tegen de geallieerden - kloppen wel als een bus. Maar uniek is dit type allerminst, zegt Groenewold.



'Dit is het meest gebouwde type bunker in alle door de Duitsers bezette gebieden. In het noorden van onze provincie zijn er tussen 20 en 30 van gebouwd. Zeer zeker niet uniek dus.'

Betontekort

Dat de eenpersoonsbunker er zo eenvoudig uitziet, komt volgens Groenewold door een groot tekort aan beton en betonijzer in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. 'Daarom zit er ook geen ingangspartij in.'



Afsprak bij de bunker

Om voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen over het type, ontmoeten beide experts elkaar dit weekend bij de bunker.

Groenewold: 'Dan nemen we een en ander door aan de hand van archiefmateriaal en kaarten, aangevuld met foto's en tekeningen van de bunker.'

