Het contrast kan bijna niet groter. Pal naast het futuristisch ogende DUO-gebouw op de Kempkensberg in Stad kun je dankzij een opgraving een blik op de restanten van de Helperlinie uit 1672 werpen.

De linie werd teruggevonden bij graafwerkzaamheden voor de bouw van een nieuw appartementencomplex.

Gangetjes voor soldaten

Bij het zien van die vakkundig aangelegde stenen muurtjes maakt het hart van archeologe Froukje Veenman een sprongetje. Ze legt uit dat het binnenwerk van de oostelijke flank van de Helperlinie nu is blootgelegd.

'Dit zijn slechts de kleine tussenmuurtjes, maar ook al redelijk spectaculair. Het is dus niet de vestinghal. Die is nog indrukwekkender. We kijken naar de gangetjes die in de bastions hebben gelopen zodat de soldaten de vesting in en uit konden.'



Zo goed als nieuw

Dat de vesting, bedoeld om Bommen Berend op afstand te houden, nog zo goed bewaard is gebleven, is niet zo gek. 'Hij is nooit gebruikt', legt Veenman uit.

'Er is ook nooit bij gevochten. De bouw was wel heel verstandig, want als Groningen viel, zou het hele noorden vallen.'



De palen voor de torens van de IB-Groep zijn er destijds niet met beleid ingeslagen Froukje Veenman - Archeologe

Recente 'archeologie'

De Helperlinie is overigens niet het enige oude bouwwerk dat is teruggevonden bij het graafwerk. In de 'werkput' van de archeologen staan namelijk ook nog drie palen van gewapend beton overeind.

'Ook een soort archeologie, alleen heel recent', zegt Veenman met een knipoog. 'Het zijn de palen van de IB-Groep. Die vier grote torens herinnert iedereen zich vast nog wel. Ze zijn er destijds niet met beleid ingeslagen. Soms hadden de bouwers geluk, maar soms stuitten ze op een stukje vestingmuur. Dat werd dan weggebroken. Daar hebben we sporen van gezien.'

Het fundament van de voormalige IB-Groep (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Met pijn in het hart

Zodra de foto's van de opgraving gemaakt zijn en de archeologen hun huiswerk klaar hebben, is het zaak de gevonden vestingdelen zorgvuldig te bewaren.

Veenman: 'Op plekken waar nieuwe palen voor appartementen komen, proberen we delen van de vesting er voorzichtig uit te breken en omhoog te takelen. Of dat met pijn het hart gebeurt? Ja, een beetje wel.'

