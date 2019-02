Ondernemers Ter Apel houden bijeenkomst over 'Nedersaksenlijn'

Ondernemers uit Ter Apel houden eind deze maand een bijeenkomst over de 'Nedersaksenlijn'; de mogelijk toekomstige spoorlijn tussen Groningen en Twente.

Gedeputeerden van de drie provincies waar de spoorlijn doorheen moet lopen (Groningen, Drenthe en Overijssel), gaan tijdens de bijeenkomst met elkaar in discussie.

Ter Apel

De wens van zowel de ondernemers als de gemeente Westerwolde is dat de lijn uiteindelijk door Ter Apel komt te lopen. Dat dat gebeurt, is geen uitgemaakte zaak.

De Nedersaksenlijn moet lopen over het bestaande spoortracé tussen Groningen en Veendam. Via Stadskanaal zou de lijn vervolgens naar Emmen worden doorgetrokken, om daarna door te lopen richting Almelo. Het spoor tussen Veendam en Emmen is nog niet geschikt voor passagiersvervoer. Voor een deel ligt er zelfs helemaal geen spoor.

