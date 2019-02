Erik Mulder wordt nieuwe RvC-voorzitter van FC Groningen

Oud-financieel directeur van FC Groningen Erik Mulder wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen. Hij volgt de huidige voorzitter Arie Wink op.

Dat melden bronnen binnen de club. Op dit moment is Mulder nog voorzitter van de selectiecommissie die een opvolger voor technisch manager Ron Jans zoekt. Ook was hij verantwoordelijk voor de zoektocht naar een opvolger van algemeen directeur Hans Nijland. Dat resulteerde in de aanstelling van Wouter Gudde, die afgelopen donderdag werd gepresenteerd.

Benoeming

Wink heeft de maximale termijn bij de RvC van twee keer vier jaar eigenlijk al doorlopen. Nu is in Mulder een geschikte opvolger gevonden. Het is nog niet duidelijk wanneer hij officieel benoemd wordt, daar zijn nog geen afspraken over gemaakt.

Voor de rest bestaat de RvC nog uit vier leden: Edward Wielens, Chris Visscher, Erik Kuik en Jouke Haringsma. De termijn van Wielens, die in 2012 toetrad tot het toezichtsorgaan, loopt volgend jaar af. Ook hij kan dus op termijn vervangen worden. Haringsma zit sinds 2015 in de RvC, Visscher en Kuik sinds 2017.

Wat is de RvC?

De RvC van FC Groningen houdt onder andere toezicht op het dagelijkse beleid van de club, is verantwoordelijk voor de aanstelling van de directie en keurt de jaarverslagen goed. Het toezichtsorgaan wordt weer gecontroleerd door het stichtingsbestuur van FC Groningen, dat bestaat uit voormalig FC Groningen-voorzitter en advocaat Wim Entzinger en Asser burgemeester Marco Out.

RvC bij KNVB

Behalve zijn tijdelijke werkzaamheden voor FC Groningen is Mulder ook financieel directeur van Lubbers Logistics Group, het bedrijf waar FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers aandeelhouder van is.

Daarnaast is hij RvC-lid bij de KNVB, maar dat commissariaat legde hij tijdelijk neer toen hij de selectiecommissie van FC Groningen ging leiden. Wat het nieuwe RvC-voorzitterschap bij FC Groningen voor zijn rol bij de nationale voetbalbond betekent, is nog niet bekend.

Daar wil de KNVB ook nog niets over kwijt: 'Mulder heeft aangegeven dat hij betrokken is bij de zoektocht naar een nieuwe directeur van FC Groningen. Hij heeft gevraagd om tijdelijk zijn werk neer te kunnen leggen en daar heeft de KNVB toestemming voor gegeven', aldus woordvoerder Chris van Nijnatten.

Mulder en Wink waren nog niet bereikbaar voor een reactie.

