Buurvrouw: 'Ilham Benchelh weggemoffeld door Kasem M.'

De moeder, broer en zus van de vermiste Ilham Benchelh uit Siddeburen zijn maandag aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Kasem M. (70), de toenmalige echtgenoot van Ilham. Ze komen hiervoor speciaal uit Marokko. M. wordt ervan verdacht de 36-jarige vrouw in 2010 vermoord te hebben.

Bloedsporen

Het Openbaar Ministerie verdenkt M. ook van het laten verdwijnen van het lichaam. Er is een probleem: haar lichaam is nooit gevonden. Wel zaten er bloedsporen van Ilham op een bed, een matras en in zijn auto. Het matras heeft M. niet lang na de verdwijning weggegooid. Ook zijn er lappen met haar bloed in Appingedam teruggevonden.

Meerdere keren uitgesteld

Het was lange tijd onduidelijk of de rechtszaak wel door kon gaan. De Marokkaanse autoriteiten hadden om onduidelijke redenen zijn paspoort ingenomen. Inmiddels heeft hij dat terug. De zaak tegen M. werd meerdere malen uitgesteld omdat hij niet aanwezig kon zijn. M.is sinds zaterdag in Nederland en verblijft dit weekend bij een bekende.

'Dominante egoïst'

De verdwijning van Ilham houdt de bewoners van Siddeburen nog altijd bezig. Ze volgen de ontwikkelingen in de zaak op de voet. Een buurvrouw herinnert zich Kasem M. nog als de dag van gisteren. Hij duldde geen vreemden bij zijn vrouw in de buurt en verloor haar geen moment uit het oog.

'Een dominante egoïst', zo omschrijft een buurvrouw hem. Zij had goed contact met Ilham en haar zoontje. Ilham deed vrijwilligerswerk in een zorgcentrum in Siddeburen. 'Ze ging nooit alleen, Kasem ging altijd met haar mee', vertelt de buurvrouw. Dat leidde uiteindelijk tot een onwerkbare situatie.

Ze laat foto's zien van het stel. Ilham met haar pasgeboren baby op de arm, Ilham dansend op een dorpsfeest. Een vrolijke, lieve vrouw. Dat is hoe haar buurvrouw haar omschrijft.

Maar die man van haar. Ze kan er nog steeds niet bij dat hij zijn vrouw zo behandelde. Maar een gesprek over haar relatie hadden ze nooit. En toen was het ineens te laat.

Zoektocht naar Ilham

De straat stond ineens vol met auto's. Ilham was weg. Het was januari, koud en er lag wat sneeuw. Ilham zou zonder portemonnee, jas en in haar pyjama het huis verlaten hebben.

'Onzin', zo vertelt haar buurvrouw. 'Ze zou nooit zonder haar zoontje vertrekken. Dat kind was alles voor haar.' Ilham was die avond bij een vriendin geweest. 'Was ze daar maar gebleven', zegt haar buurvrouw. 'Dan was dit niet gebeurd.'

Zoontje in een politieauto

Een andere buurvrouw vertelt over het anderhalf jaar oude zoontje van Ilham en Kasem. Op de avond van de verdwijning werd het kind in een politieauto weggevoerd. 'Dat beeld zal ik nooit vergeten.'

Later zijn op basis van nieuwe aanwijzingen specifiekere zoekacties op touw gezet. Onder andere de achtertuin van de woning van het echtpaar in Siddeburen werd omgeploegd. M. bleef de eerste jaren na de verdwijning van Ilham op dezelfde plek wonen.

'Dikke plaat voor zijn kop'

'Hij had echt een dikke plaat voor zijn kop', vertelt de buurvrouw. Op een gegeven moment was hij vertrokken met een busje. Op het dak stond een fiets.

Kan het bewezen worden?

Haar buren zijn ervan overtuigd: haar man zit achter de verdwijning. 'Hij heeft haar vermoord en haar lichaam weggemoffeld', zo verwoordt een buurvrouw haar gevoel. Maar of dat in de rechtszaal wettig en overtuigend bewezen kan worden: dat is nog maar de vraag. De ingrediënten van de zaak zijn een ontkennende verdachte, een nooit gevonden lichaam en slechts een handjevol bewijzen.

Lees ook:

- Verdachte van moord zonder lijk komt voor strafzaak naar Nederland