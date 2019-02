Nog vertrouwen in coalitie op provinciehuis: 'Het spat er niet van af'

Het gaat niet helemaal van harte, maar de coalitiepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks houden elkaars hand vast tot aan het einde van deze rit.

Dat is de conclusie na een rumoerige week, waarin er een bom onder de coalitie lag. De SP wilde een pas op de plaats maken met de aanleg van de Zuidelijke Ringweg, maar dat stuitte de andere vier partijen flink tegen de borst.

Vertrouwen in coalitie

CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zeggen het vertrouwen uit te spreken in de huidige coalitie. Wanneer er gevraagd wordt of er vertrouwen is in de SP, blijft CDA-voorman Robert de Wit hameren op de coalitie. Hij gaat niet specifiek in op de SP.

Slecht verhaal

Dat zorgt voor frustratie bij verschillende oppositiepartijen. 'Ik hoor andere coalitiepartijen niet zo nadrukkelijk het vertrouwen in de SP uitspreken', concludeert ook Statenlid Dennis Ram (PVV).

'Wat een slecht verhaal is dit zeg', zegt Marc Scheffers (Groninger Belang) over de verklaring van de vier partijen. Hij neemt daar geen genoegen mee: 'Afgelopen woensdag hadden ze nog grote woorden, en nu dit.'

Niet van harte

De SP neemt vooralsnog wel genoegen met de woorden van haar coalitiegenoten, maar fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek ziet ook dat het niet van harte gaat.

'Het spat er niet van af', zo laat hij weten. 'Er is uitgesproken dat er vertrouwen is. Als zij dat zeggen, heb ik geen enkele reden dat niet te geloven.'

Toch is ook Mastenbroek verbaasd over de draai van de vier partijen. 'Ik denk dat dat zeker zo is. Wat zij woensdag zeggen en wat zij vandaag zeggen staat haaks op elkaar, maar ik moet het doen met wat zij uitspreken.'

Vol vertrouwen

Vier jaar geleden gingen de vijf partijen met hun coalitie van start onder het motto 'Vol vertrouwen'. Dat vertrouwen is de afgelopen tijd duidelijk minder geworden. De huidige coalitie moet het nog zes weken met elkaar vol zien te houden. Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen.

