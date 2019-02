Bosker pakt goud op ploegenachtervolging

Marcel Bosker is wereldkampioen geworden op de ploegenachtervolging. De schaatser uit Groningen reed bij de WK Afstanden in Inzell samen met Sven Kramer en Douwe de Vries de snelste tijd.

'Dit is mijn eerste wereldtitel bij de grote mannen. Heel mooi', zei Bosker meteen na de race. Het trio finishte in 3.38.43. Dat was een nieuw baanrecord in de overdekte hal in Zuid-Duitsland. De Nederlandse mannenploeg was titelverdediger.

Bosker maakt het hele seizoen al onderdeel uit van de ploeg en reed ook de Worldcups. Voor de WK Afstanden was hij in eerste instantie reserve. Door de afzegging van Patrick Roest kon hij toch van start gaan.