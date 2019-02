Arie Wink: 'Mulder is mijn droomopvolger'

Dat Erik Mulder de opvolger is als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) wil huidig voorzitter van de RvC Arie Wink nog niet officieel bevestigen. Wel zou hij blij zijn als dat gaat gebeuren. 'Met Erik Mulder ben ik zeer tevreden.'

'We hebben bij FC Groningen een mooie traditie van voorzitters van de Raad van Commissarissen, zegt Wink. 'Daar bedoel ik mezelf dan niet direct mee', lacht de huidig voorzitter.

Professioneel

'We hebben bij FC Groningen altijd degelijke voorzitters gehad zoals Ed Zijp, Wim Entzinger, maar ook bijvoorbeeld Jaap van der Linde. Dat zijn degelijke, professionele mensen. Burgemeesters, bestuurders en advocaten.'

Wink is sinds 2009 lid van de RvC en sinds twee jaar noodgedwongen voorzitter omdat er niemand gevonden kon worden. Hij zit dus al in de 'blessuretijd' van zijn functie.

Erop aangestuurd

'Je hoopt natuurlijk dat je een degelijke opvolger krijgt. Met Erik ben ik zeer tevreden. Hij is lang genoeg weg bij FC Groningen om deze functie op zich te nemen. Toen we hem hebben gevraagd om voorzitter van de selectiecommissie te worden, hebben we hem ook gevraagd of hij de voorzitter van de RvC wilde worden. Je kan dus zeggen dat we hier op aangestuurd hebben.'

Droomopvolger

Wink wil de aanstelling nog niet officieel bevestigen omdat dat volgens hem aan Mulder zelf is. 'Maar als Erik het gaat doen, dan vind ik het een feestje en dan kan je ook spreken van een droomopvolger', besluit Wink.

Wim Entzinger van het stichtingsbestuur laat weten: 'Het stichtingsbestuur geeft pas een officiële reactie op eventuele benoemingen als het zover is.'

