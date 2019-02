Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Asbest vrijgekomen bij schuurbrand (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Aan de Korenstraat in Musselkanaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken in een schuur achter een woning.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Wel is er waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Er is daarom een gebied van dertig meter rondom het gebouwtje afgezet. Omwonenden worden nog geïnformeerd, maar de brandweer waarschuwt om de asbestdeeltjes niet zelf op te ruimen.