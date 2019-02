Kids United gaat onder de vlag van FC Groningen spelen in de Bijzondere Eredivisie

Kids United, de voetbalclub uit Stad voor kinderen en jongeren met een beperking, gaat onder de vlag van FC Groningen meespelen in de Bijzondere Eredivisie.

Die nieuwe competitie is het leven geroepen door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). FC Groningen heeft Kids United enkele jaren geleden geadopteerd.

Waarschijnlijk gaan er acht eredivisieclubs, naast Groningen onder meer Ajax, NAC en De Graafschap, meedoen aan de competitie. In september zijn de eerste wedstrijden.

'Hartstikke leuk', zegt Onno Kukler van Kids United. 'Momenteel spelen we vooral in de drie noordelijke provincies, straks moeten we soms wat verder reizen.'

Miljoen van de VriendenLoterij

De Bijzondere Eredivisie is mogelijk dankzij een bijdrage van bijna een miljoen euro van de VriendenLoterij. KRO-NCRV besteedt op NPO 1 aandacht aan de start van de competitie.

'FC Groningen moet alleen niet degraderen', zegt Kukler met een knipoog. 'Want anders moeten we straks spelen in de Bijzondere Keukenkampioen Divisie.'

