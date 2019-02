Deel dit artikel:













Veiligheidsregio: 'Ook stankoverlast in Groningen' De brandweer bij de lekkende tank in Alblasserdam (Foto: ANP)

De stank die afkomstig is uit een tankwagen bij een chemiebedrijf in Zuid-Holland is op dit moment ook te ruiken in onze provincie. De Veiligheidsregio Groningen heeft meldingen van de stank gekregen vanuit Veendam, Stadskanaal en Hoogezand.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

De geur hangt op dit moment over een groot deel van Nederland. Naar verwachting is de geur straks ook in de stad Groningen te ruiken en kan de geur uren blijven hangen. Overgeven Bij een fabriek in het Zuid-Hollandse Alblasserdam is zaterdagochtend de stof petrolad ontsnapt uit een tank. Volgens de veiligheidsregio is het gezondheidsrisico nihil, maar kan de stank wel leiden tot overgeven en misselijkheid. Petrolad wordt toegevoegd aan industriële smeermiddelen, zoals vaseline. Het veroorzaakt een rubber- en gasachtige geur.