Als je het ziet, lijkt het een doodnormaal - zij het oud - koekblikje. Maar als je het openmaakt, zie je een kleine radio. Richard Oostmeijer uit Stad kocht het jaren geleden. 'Ik kreeg het helemaal warm toen ik het trommeltje opendeed.'

Hij toont het zaterdag vol trots op het jaarlijkse Groninger Radio Amateur Treffen in de veilinghallen in Eelde. Het bijzondere koektrommeltje kocht hij even verderop, in de hal waar al tientallen jaren elk weekend een vlooienmarkt wordt georganiseerd. Het was nog in de guldentijd.

Voor vijftien gulden

Vijftien gulden betaalde Oostmeijer er destijds voor. 'Dat was een koopje! Die man wist zelf niet precies wat het was.'

Wel wist hij dat zijn vader het tijdens de Tweede Wereldoorlog had gemaakt. 'Hij stond nog afgestemd op de frequentie van Radio Oranje. Voor die tijd is het heel mooi en compact gebouwd', zegt Oostmeijer vol bewondering.

'Radio geen radio meer'

Een eeuw geleden vond de eerste radio-uitzending ooit in Nederland plaats. 'Radio vind ik geen radio meer. De kwaliteit is weg, het is nu kwantiteit', zegt Oostmeijer over de ontwikkeling die het medium heeft doorgemaakt.

'Het moet allemaal snel en vlug, het gaat echt achteruit vind ik. En dat vind ik jammer. Er is geen radio meer, zoals ik dat gewend ben.'

Lees ook:

- Radiofanaten komen bij elkaar: 'Dat ding ken ik'