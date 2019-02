Rondje Groningen: Een Kopstaartbotsing in Wildlands

Een kopstaartbotsing in M's en schitterende foto's uit Candybar-um, Drivedeepport en van afgelopen weekend in The Future in Scheemthere. Welkom in Rondje Groningen maar weer. ;-)

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Kopstaartbotsing in Wildlands

Over de oorzaak en wie de schuldige is, kunnen we helaas nog niets melden.

2) Hungry Wolf

Grote plaatsnamen die vertaald werden, kenden we al. Maar wat dacht je van High Sand-Juices Lake....

3) Precies waar dit nummer over gaat

De komende tijd kan je bij Noord stemmen op het mooiste Groningse lied van 2018. Rik Baptist van Wat Aans vindt het fijn dat hun lied Batterij de nominatielijst heeft gehaald. Want dat gaat natuurlijk over...

Hmm. Of staat Batterij toch ergens anders voor? Oordeel zelf:

4) Het Groningse in kiekjes

Nieuw weekend, nieuwe prachtplaten onder de hashtag #Daspasgrunnen op Instagram.

5) Groeten van Grasnapolsky

We blijven in de plaatjes - want oh oh, wat was De Toekomst in Scheemda een decor afgelopen dagen. En, de organisatie zei het al, waarschijnlijk niet de laatste editie van Grasnapolsky in de voormalig strokartonfabriek.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Moi!