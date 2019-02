Bowlende jongeren strijden om de titel: 'Ik ben de enige in mijn klas die het doet'

De bowlingballen vliegen het team van Expeditie Grunnen zaterdag om de oren. Ze zijn bij het regionale kampioenschap bowling voor jeugd in Marum.

Op naar de titel

De hele dag wordt er bij bowlingcentrum Kruisweg in Marum gestreden om de kampioenstitel. Een van de deelneemsters die kans maakt op die titel is Beejée Westerdijk (18).

'Ben je een beetje goed?', vraagt presentator Derk Bosscher aan Westerdijk. 'Weet ik niet', antwoordt ze. Tussen neus en lippen door laat ze weten dat ze in april meedoet aan het WK in Wenen.

Op de vraag of er veel jongeren meedoen aan bowlen antwoordt Westerdijk dat de sport toch redelijk populair is in Nederland. 'Maar ik ben wel de enige in mijn klas die het doet.'

Aan de baan gaat het niet liggen

Aan de baan zal het in ieder geval niet liggen. Tussen de bedrijven door zet Henk Venema de baan in de olie met een speciale machine. 'Een soort Zamboni voor het bowlen, zeg maar', merkt Bosscher op.

Niet de hele baan wordt geolied. 'Het laatste stukje wordt niet gedaan. Op dat stukje kan je echt met effect gooien', vertelt Venema.