Expeditie Grunnen viert 25 jaar Kardinge

Sportcentrum Kardinge bestaat vandaag 25 jaar. Dat wordt gevierd met een open dag. Er is van alles te zien in het sportcentrum: schaatsen, curling, squash, zwemmen en sport en spel. Het team van Expeditie kwam langs om een taartje te eten en de directeur te feliciteren.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Oh-oh een waterlek

- Een auto kopen op zaterdagochtend

- Hardlopen in de Groninger vlag

- Boomstammen zagen in de wind

- Oud papier voor een goed doel

- Bowlende jongeren strijden om de titel

Expeditie Grunnen bekijk je via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!