De Volkskrant prijst Gronings restaurant de hemel in

'De Grote Frederik in Groningen is zo'n restaurantje dat je vertrouwen in de mensheid herstelt: pretentieloos, maar met liefdevol en lekker bereid eten'. Culinair recensent Hiske Versprille van de Volkskrant is vol lof over het 'huiselijke bistrootje met zeven tafels'.

Samen met haar tafelgenoot geniet ze er onder meer van 'een sappige pastrami van eendenborst' en 'een kloek stuk kabeljauw met daarop een goed gevuld beetgaar en keurig aangemaakt scheermes'.

'Een vriendelijke, zorgvuldige, pretentieloze zaak met eten waar we zachtjes van gaan spinnen en waar we naar buiten lopen met hernieuwd vertrouwen in de goedheid van de mens in het algemeen en de horecamens in het bijzonder', schrijft de recensent.

De Volkskrant geeft de Grote Frederik een 8,5. Zo'n hoog cijfer wordt zelden uitgedeeld in de wekelijkse recensie in die krant. Reden voor ons om te bellen met Marjon Millenaar, die samen met haar man Arnejan Kruithof het restaurant bestiert.

Goedemiddag, ik bel u omdat ik een prachtige recensie lees in De Volkskrant...

'We weten niet wat ons overkomt, dit is echt superleuk'.

Wat overkomt jullie dan?

'We hadden dit totaal niet verwacht. We zijn nog niet eens een jaar open en we zijn gewoon een klein bistrootje in de Oosterpoortwijk van Groningen. Dan verwacht je niet dat zo'n fijne recensent komt eten. En al helemaal niet zo'n cijfer dat ze er aan hangt.'

Dat lijkt me een hele fijne verrassing.

'Absoluut, zeker weten.'

De recensent heeft zich niet bekend gemaakt toen ze kwam eten, ook na het eten niet?

'Nee, we kregen een week nadat ze waren geweest een mailtje van De Volkskrant dat ze graag foto's wilden komen maken omdat ze bij ons hadden gegeten. Toen dachten we eerst: dit is spam, dit kan niet waar zijn. Maar ze zijn dus geweest. Ik vroeg of ik eerst de voorpublicatie mocht lezen, maar dat kon niet, dat was allemaal geheim. Dan is het dus afwachten. Een weekje niet goed geslapen enzo. Vanochtend konden we het resultaat zien. We zijn heel gelukkig.'

Het is nu zeker extra druk?

'De telefoon rinkelt gezellig door, dus dat is heel fijn.'