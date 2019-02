Ondernemer over hotel op De Toekomst: 'Het lijkt honderd procent zeker'

Ondernemer Koen Meijer liep vrijdagavond apetrots rond op Festival Grasnapolsky dat dit weekend voor het eerst op het terrein van de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda wordt gehouden. 'Geweldig, dat geeft voldoening.'

Meijer kreeg het terrein twee jaar geleden in bezit. 'Dit is het eerste festival hier. Schitterend, ook hoe het publiek reageerde. Ik hoop dat we dit vaker kunnen gaan doen.' Grasnapolsky werd in het verleden op de Veluwe gehouden, nu dus in De Toekomst.

Als het aan de Veendammer ligt, blijft het niet bij één festival. De plannen voor een belevingspark liggen er al een tijdje.

Hotel op plek De Toekomst 1

Op het terrein stonden twee fabrieken: De Toekomst 1 en de Toekomst 2. De Toekomst 2 staat er nog, op de plek waar De Toekomst 1 was verrijst als het aan Meijer ligt een hotel.

'Zoals het nu lijkt gaat dat ook honderd procent zeker gebeuren.'

'Iconen uit het land'

'Als ik zie wat voor mensen ik hier al op de dam heb gehad, echt iconen uit het land. Die zeggen: 'We gaan het met elkaar doen'. Heel bijzonder.'

'Grote partijen hebben zich al bij mij aangesloten. We gaan 2019 gebruiken om alles goed in kaart te brengen en de architecten aan het werk te zetten, hoe alles eruit moet komen te zien. We willen de regio enorm gaan versterken, maar alleen daarvan kan het niet komen. We willen iets neerzetten wat nog niet in Nederland is.'

