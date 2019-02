PvdA Delfzijl maakt zich zorgen om steeds hogere bouwkosten

Delfzijl heeft zorgen over de kosten van de versterking (Foto: Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS))

'Gaan we schoon, broodmager of zelfs met een schuld door de poort?' De PvdA in Delfzijl vreest dat laatste. De partij is bang dat de gemeente vele miljoenen euro's moet bijleggen op de versterking en nieuwbouw van scholen.

Uiterlijk in 2021 moeten alle onderwijsgebouwen in onze provincie aardbevingsbestendig zijn. In veel gevallen kan versterking niet uit, waardoor er nieuwe kindcentra moeten worden gebouwd.

Zeven tot acht miljoen

De NAM, het Rijk en de gemeente Delfzijl hebben hier veertig miljoen euro voor klaarliggen. Maar dat is bij lange na niet genoeg. In oktober liet wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) al weten dat er een tekort dreigt van zeven tot acht miljoen euro in zijn gemeente, door alsmaar stijgende bouwkosten.

Daar blijft het niet bij. In Delfzijl speelt namelijk niet alleen het scholenprogramma, ook theater- en congrescentrum De Molenberg is hard toe aan een opknapbeurt.

En ook met de versterking en sloop/nieuwbouw van de mogelijk vele honderden huizen gaan miljoenen euro's gemoeid. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe straten, leidingen, verlichting en alles wat er verder bij komt kijken.

Broodmager

De PvdA wil nu weten hoe de wethouder de tekorten door stijgende bouwkosten wil opvangen. Raadslid Henk ten Brinke: 'Menninga liet eerder weten dat hij dit met de NAM wil bespreken, maar daar zijn we allerminst gerust op. Het college zei altijd schoon door de poort te willen, maar mijn gevoel zegt dat we broodmager door de poort gaan.'

Met dat laatste bedoelt hij de herindeling: over minder dan twee jaar gaat Delfzijl samen met Appingedam en Loppersum. 'Als de gemeente de tekorten met haar eigen reserves moet opvangen, weten we zeker dat we broodmager door de poort gaan', aldus Ten Brinke.

Harde keuzes

Menninga liet eerder al weten dat er harde keuzes gemaakt moeten worden, als de tekorten op het scholenprogramma niet opgelost worden. 'Desnoods kunnen we niet alle schoolgebouwen versterken', zei hij eerder.

Ook andere gemeenten in onze provincie kampen met dit probleem. Ze kaarten het aan bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Het college van burgemeester en wethouders in Delfzijl wil nu eerst de vragen van de PvdA beantwoorden, voor ze een toelichting kan geven in de media.

Lees ook:

- Delfzijl komt miljoenen tekort op versterkingsprogramma scholen