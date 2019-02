Scorende doelman helpt Jong FC Groningen aan een punt

Jong FC Groningen leek tegen asv De Dijk op weg naar een thuisnederlaag, totdat keeper Jan Hoekstra in blessuretijd met een kopbal voor de 1-1 zorgde.

Hoekstra kopte raak uit een hoekschop van Michael Breij, aan de rechterkant van het veld.

In de 77ste minuut van het duel in de Derde Divisie Zaterdag waren de gasten via Mick Christopherson op voorsprong gekomen.

Rode kaart

Jong FC Groningen haalde het eind niet met elf spelers, want Mees Gootjes moest er tien minuten voor tijd met rood af. Bij de ploeg van trainer Alfons Arts stond Jannik Pohl in de spits.



De Groningers staan op de tiende plaats in de stand. Noordwijk is koploper.