Sparks onder de voet gelopen door Den Helder

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zaterdagavond een grote nederlaag moeten incasseren. In de eigen sporthal Scharlakenhof was Den Helder met 43-105 veel te sterk voor de Groningse vrouwen.

Bij rust was het al 21-52 in het voordeel van de gasten. Sparks kwam niet in het stuk voor en moest lijdzaam toezien hoe Den Helder de opgebouwde voorsprong in de tweede helft nog verder wist uit te breiden. Martini Sparks is hekkensluiter in de basketball league met twee punten uit veertien wedstrijden.

