Straks live: Zeefuik en Mahi niet inzetbaar; Memisevic centraal achterin en Te Wierik rechtsback

Een nieuwe algemeen directeur (Wouter Gudde), een nieuwe voorzitter van de Raad van Commisarissen (Erik Mulder) en sportief gezien de terugkeer van Ritsu Doan.

Het was vooral op bestuurlijk vlak een drukte van belang afgelopen week bij FC Groningen.

Vanmiddag gaat het weer over voetbal, namelijk de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De aftrap in Groningen is om 14.30 uur.

Moed

De groen-witten hebben ongetwijfeld moed geput uit de 2-1 overwinning op bezoek bij Willem II. Tel daarbij op de terugkomst van Doan na de Azië Cup en het lijkt de FC eindelijk voor de wind te gaan.

Mahi en Zeefuik spelen niet

Trainer Danny Buijs kreeg echter in de loop van de week te maken met de nodige twijfelgevallen. Nu blijkt dat Deyovaisio Zeefuik en Mimoun Mahi niet kunnen spelen vanmiddag, Memisevic schuift een linie terug en speelt centraal achterin. Mike te Wierik is rechtsback.

Zes punten

Uit de laatste drie duels haalde FC Groningen zes punten en op eigen veld gaat het op jacht naar een verlenging van die reeks. De FC verzamelde 21 punten uit 20 duels en staat daarmee nog altijd gevaarlijk dichtbij de degradatiezone op de vijftiende plek.

Geen pijl te trekken

Op tegenstander Vitesse is lastig een pijl te trekken dit seizoen. De ploeg van de excentrieke Russische coach Leonid Slutsky wisselt uitstekende wedstrijden of met teleurstellende vertoningen.

Vijfde

Vooral na de winterstop stelt de ploeg uit Gelderland teleur, maar staat desondanks vijfde op de ranglijst met 30 punten. Door schorsingen ontbreken vanmiddag basisspelers Alexander Büttner en de voormalige Groningse vleugelflister Bryan Linssen.

Liveblog

Pakt FC Groningen na de overtuigende 3-0 thuiszege tegen Heracles opnieuw drie punten op eigen veld of steekt Vitesse hier een stokje voor? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Te Wierik, Chabot, Memisevic, Handwerker; Bruns, Reis, Warmerdam, Doan; Sierhuis, Bel Hassani.

Vitesse (4-3-3)

Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Ali, Bero, Serero; Ødegaard, Darfalou, Foor.

Scheidsrechter: Björn Kuipers

