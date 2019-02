Deel dit artikel:













Twee gewonden bij ruzie in Sappemeer De politie kwam 's nachts ter plaatse in Sappemeer (Foto: Venema Media)

Bij een ruzie aan de Noorderstraat in Sappemeer zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen gewond geraakt. Er is nog niemand aangehouden.

Een van de twee raakte gewond bij een steekincident en lag op straat, toen de politie arriveerde. Even verderop lag een andere gewonde. Die was niet gestoken, maar raakte vermoedelijk gewond in het tumult dat ontstond tijdens de ruzie. Onderzoek 'De aanleiding is nog onbekend, net als de relatie tussen de twee gewonden', zegt een woordvoerder van de politie. 'Daar doen we onderzoek naar.' Het gebeurde rond drie uur in de nacht. Naar het ziekenhuis Beide gewonden, die bij kennis waren, zijn naar het ziekenhuis gebracht.