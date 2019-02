Warming-up: FC Groningen-Vitesse

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de uitwedstrijd tegen Vitesse. Het duel in Groningen begint om 14.30 uur.

De vorm: FC Groningen

Met zes punten uit de eerste drie wedstrijden, doet FC Groningen het tot nu toe uitstekend in de tweede seizoenshelft. Alleen bij koploper PSV in Eindhoven werd verloren, maar zelfs daar had Groningen nog kansen om een punt te pakken. Dat was mede te danken aan Sergio Padt, die vorige week tegen Willem II Groningen ook een aantal keren uitstekend op de been hield. De doelman van FC Groningen lijkt zijn 'oude' vorm weer helemaal terug te hebben en dan is Padt goud waard voor Groningen.

De vorm: Vitesse

De vijfde plaats op de ranglijst is een keurige prestatie van de Arnhemmers, hosanna alom zou je zeggen. Maar dat is niet het geval. Het is onrustig bij de ploeg van voormalig FC Groningen-speler Bryan Linssen. Deze week zou er zelfs een psycholoog zijn ingeschakeld om de boel weer een beetje op de rit te krijgen.

Vorige week dacht Vitesse tegen Heerenveen de drie punten binnen te hebben, maar dankzij de VAR werd het geen 3-1, maar pakte Heerenveen een punt in Arnhem en eindigde het in 2-2. De week daarvoor verloor Vitesse met 2-1 van Fortuna. Bryan Linssen en Alexander Büttner zijn tegen Groningen geschorst.

Waar moeten we op letten?

De vraag is welke elf namen vanmiddag in het veld staan bij FC Groningen. Mahi en Absalem waren vrijdag ziek, Memisevic, Doan en Zeefuik zijn twijfelgevallen. De vraag is dus nog even wie gaan spelen, maar de vraag zou niet moeten zijn wat de spelopvatting is.

Aanvoerder Mike te Wierik voelt revanchegevoelens voor de nederlaag in Arnhem (5-1) eerder dit seizoen en wil Vitesse direct bij de strot grijpen. Dat lijkt ook het strijdplan te worden. Volle bak druk naar voren en 'erop' klappen. Vitesse met de rug tegen de muur zetten, en zo snel mogelijk een doelpunt proberen te maken. Dat lukte tegen Heracles, maar Groningen was daar nog niet veel vaker succesvol mee. Maar ja, in de tweede seizoenshelft lijkt er ineens veel meer mogelijk.

Historie

FC Groningen en Vitesse stonden 28 keer eerder tegenover elkaar in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Twaalf keer won Groningen, zeven keer werd het gelijk en negen keer was Vitesse de sterkste van de twee.

In 2006 eindigde Groningen-Vitesse in 4-3:



Blessures, schorsingen en afwezigen

Absalem, Mahi, Doan, Memisevic, Zeefuik (twijfelgevallen) – Kramer (geschorst) – Pohl (doet met -23 mee)

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Bruns, Memisevic, Warmerdam, Doan; Sierhuis en Bel Hassani.