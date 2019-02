Mogelijk tijdelijke hotels in oude ziekenhuizen Delfzijl en Winschoten

De oude ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten worden mogelijk ingezet om werknemers uit de Eemshaven onder te brengen. Dat geldt ook voor andere leegstaande panden in de provincie.

3500 mensen

In de Eemshaven wordt volgend jaar topdrukte verwacht. Het datacenter van Google wordt dubbel zo groot en het staalverwerkende bedrijf Van Merksteijn bouwt er een grote fabriek. In de zomer van 2020 werken er 3500 mensen aan deze projecten. Een groot deel daarvan komt uit het buitenland en moet in de regio worden ondergebracht.

'Uitdaging'

Het International Welcome Center North (IWCN) is bezig om die grote toeloop in goede banen te leiden. 'We zijn in overleg met de gemeenten, provincie, het OV Bureau en andere partijen', zegt Michiel Kasteleijn, business manager van het IWCN. 'Het is een uitdaging voldoende woonruimte te vinden en om de logistiek te regelen.'

'Geen leegloop maar volloop'

'Deze regio heeft het imago dat er steeds minder mensen willen wonen, maar we zien dat dat beeld de laatste jaren kentert', vervolgt hij.

'Er komen hier juist steeds meer mensen naartoe. Met de komst van deze twee nieuwe projecten (Van Merksteijn en de uitbreiding van Google) gaat het aantal werknemers tijdens de bouwfase explosief toenemen. En er loopt nog een aantal andere acquisities die er voor gaan zorgen dat we extra huisvesting nodig hebben in de regio. Er is nu dus geen sprake van leegloop, maar van volloop.'

Asielzoekerscentra afgebroken

De drukte de komende jaren doet denken aan de periode 2008-2013, toen er twee grote energiecentrales in de Eemshaven werden gebouwd. Destijds kwamen er veel Oost-Europeanen naar deze regio.

Kasteleijn: 'Toen waren er nog leegstaande asielzoekerscentra die we konden gebruiken, maar die zijn nu voor het grootste deel afgebroken.'

Bovendien is er sprake van 'concurrentie' uit het buitenland: de Meyer Werft in Papenburg gaat de Eemshaven intensiever gebruiken om de laatste hand te leggen aan grote cruiseschepen. Ook die werknemers moeten ergens worden ondergebracht.

Werkhotels

Volgens Kasteleijn wordt er ook gekeken naar stukken grond die de omliggende gemeenten in de toekomst willen ontwikkelen. 'Daar zou je eerst ook tijdelijke huisvesting kunnen plaatsen, zoals de werkhotels die tussen 2008 en 2013 werden gebruikt in Wagenborgen en Uithuizen.'

Maar er moet ook rekening gehouden worden met langdurige huisvesting: 'Na de bouwfase komen er zeker enkele honderden banen bij in de regio.'

Lees ook:

- Seaports wil tijdelijke dorpen voor duizenden bouwers