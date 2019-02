Deel dit artikel:













Stem op het mooiste Groningstalige lied van 2018 (Foto: RTV Noord)

Wat is het mooiste Groningstalige lied van 2018? Stem mee! Wat wordt de opvolger van Sjomp van Wat Aans en Waarkhanden van Marlene Bakker? Vorig jaar werden beide liedjes tijdens het Bosklopper Gala in theater Van Beresteyn in Veendam uitgeroepen tot de mooiste van 2017.

De eerste door het publiek, de tweede door een deskundige jury. Vandaag start de verkiezing van het mooiste Groningstalige lied van 2018. Het Bosklopper Gala Zaterdag 23 februari worden de prijzen uitgereikt. Dat gebeurt op de derde editie van Het Bosklopper Gala. De Bé Wever Beker, vernoemd naar de in 2017 overleden Veendammer muziekpromotor, is de publieksprijs. De Bosklopper Bokaal is de prijs die door een deskundige jury wordt uitgereikt. Breng je stem uit Wie dit jaar de Bé Wever Beker krijgt bepaal jij. Stemmen op de genomineerde liedjes kan hier:

Publieksprijs en juryprijs Het lied met de meeste stemmen krijgt naast de beker een bedrag van 250 euro. De Bosklopper Bokaal gaat naar het lied dat volgens de jury het mooiste van 2018 is. Die jury bestaat uit voormalig streektaalfunctionaris Ingeborg Nienhuis, journalist Louis van Kelckhoven van het Dagblad van het Noorden, René Walhout van RTV Noord, cultureel ondernemer Carmen Schilstra, muziekredacteur Rolf Schreuder en GroenLinks-gedeputeerde Nienke Homan. De winnaar van de juryprijs krijgt 1000 euro. Jan Henk de Groot en Wia Buze Naast de prijsuitreiking zijn er optredens van onder anderen Jan Henk de Groot, Wia Buze, Bert Hadders, Steernvanger en NulVieftig. Er zijn nog kaarten beschikbaar.