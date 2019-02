Deel dit artikel:













Expeditie Grunnen kruist de degens Schermer Jan Jurjen van Buizen (rechts) in actie (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord)

In de Groningse wijk De Hoogte worden dit weekend de degens gekruist voor het NK schermen voor veteranen. Alle deelnemers zijn in of voor 1979 geboren en vanuit het hele land afgereisd naar Groningen.

Geschreven door Marthijs Veldthuis

De enige Groninger die vandaag mee doet is Jan Jurjen van Buizen, reden genoeg voor het team van Expeditie Grunnen of hem aan te moedigen.

'Verplicht op het internaat' 'Waarom schermen?', vraagt presentator Derk Bosscher hem. 'Nou, dat was verplicht op het internaat in Ter Apel. Zo is het begonnen en nu geef ik ook les.'

'Probeer het maar een keer' 'Maar wat is er dan leuk aan, mien jong? Zou het wat voor mij zijn? Ik ben immers ook een veteraan', vraagt Bosscher. 'Ik kan het niet beschrijven;, zegt Van Buizen. 'Probeer het eens zou ik zeggen. En als je het niks vindt, moet je een andere sport uitkiezen.' Snel op voorsprong Er is alleen geen tijd voor Bosscher om met een degen te zwaaien. Het kampioenschap barst los en Van Buizen is aan zet. Aan de zijlijn staat het team van Expeditie de enige Groninger aan te moedigen. Met succes, zo lijkt, want Van Buizen staat al snel met 3-1 voor. Een schermpotje duurt drie minuten, of tot een van de schermers vijf punten heeft gehaald. Uiteindelijk kantelt het geluk van Van Buizen en verliest hij met 3-5. 'Het leek zo mooi te gaan, kerel', zegt Bosscher troostend tegen de veteraan. Van Buizen wijst lachend naar zijn tegenstander: 'Hij heeft de armen veel te lang, dat maakt het best lastig.'

Expeditie Grunnen Vanavond zie je het hele gesprek in de uitzending van Expeditie Grunnen. Vanaf 18:00 uur te zien op RTV Noord.