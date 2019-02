Bevlieging van invaller El Hankouri helpt FC Groningen in blessuretijd langs Vitesse

FC Groningen heeft zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Vitesse met 2-1 gewonnen. Het duel leek lange tijd op 1-1 af te stevenen, maar een ingeving van invaller Mo el Hankouri zorgde er alsnog voor dat de punten in Groningen bleven.

FC Groningen stijgt door deze overwinning naar de twaalfde plaats in de eredivisie met 24 punten uit 21 wedstrijden. De winnende treffer kwam uit het niets. El Hankouri zat totaal niet in de wedstrijd, maar schudde alles van zich af in de blessuretijd. Hij kwam door over links, stuurde enkele verdedigers het bos in en liet vervolgens Vitesse-doelman Eduardo kansloos.

Goal Sierhuis

Het openingsdoelpunt van Sierhuis was er één uit het boekje. Tim Handwerker kwam na een klein kwartier goed door over de linkerkant, gaf een afgemeten voorzet die Sierhuis met een bekeken schuiver tot doelpunt promoveerde. Een echte spitsengoal.

Gelijkmaker

De gelijkmaker van Darfalou kwam op dezelfde wijze tot stand. Een scherpe bal van Karavaev, de spits van Vitesse kwam voor zijn tegenstander Te Wierik en liet Padt vervolgens kansloos.

Weinig vermaak

In de tweede helft viel er weinig te beleven voor de toeschouwers. FC Groningen kwam niet verder dan een aantal afstandsschoten. Vitesse kreeg nog een aardige kans via Ødegaard, maar de Noor raakte de bal helemaal verkeerd nadat hij goed doorkwam in het strafschopgebied.

Miscommunicatie

Door een miscommunicatie van El Hankouri en Doan kwam Groningen in de slotfase niet tot een mogelijkheid. Beide spelers gingen alleen op de laatste verdediger Van der Werff af, maar El Hankouri schatte de looplijn van de Japanner niet goed in en leed zo balverlies. Maar in de blessuretijd zorgde de invaller ervoor dat niemand dit zich lang zal herinneren.

Lees ook:

- Lees terug: El Hankouri bezorgt FC Groningen met ingeving alsnog drie punten

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs Vitesse?