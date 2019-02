Wageningse studenten roeien 1.800 euro bij elkaar voor Neptunus Delfzijl

Op tafel staat Grunneger metworst en bier. Het gebeurt niet elke dag bij roeivereniging ARGO in Wageningen. Maar dit weekend zweten de studenten geld bij elkaar voor roeivereniging Neptunus in Delfzijl.

De Groningers werden eind vorig jaar getroffen door een grote brand. Van het clubhuis en de tientallen boten is niets meer over.

24 uur achter elkaar

Zaterdagmiddag om 16.00 uur zijn de studenten begonnen met de jaarlijkse ergometer-marathon in Wageningen. Ze roeien 24 uur achter elkaar door op roeiapparaten, de hele nacht door, om geld op te halen voor het goede doel. Ook een delegatie uit Delfzijl is erbij.

Tijd voor een biertje

Het is niet alleen roeien, er is ook tijd voor een biertje. 'We hebben shifts van een half uur. Dit is nu mijn vijfde', zegt Thomas Wesselink met zweet op z'n voorhoofd.

'Als vereniging willen we ons graag inzetten voor roeiend Nederland, en dus ook voor andere verenigingen om ze uit de brand te helpen in dit geval. We willen ervoor zorgen dat iedereen kan blijven roeien om een competitie te hebben', zegt Wesselink.

Hartverwarmend

Hans Folkers van Neptunus vindt het hartverwarmend: 'Dit is een prachtig initiatief. Wageningen ligt natuurlijk niet dicht bij Delfzijl, maar toch willen ze een substantiële bijdrage leveren met deze marathon.'

Opbrengst

Uiteindelijk hebben de studenten 1.800 euro opgehaald dankzij online donaties van vrienden, familie en bedrijven. Het geld gaat naar een nieuwe botenwagen voor Neptunus in Delfzijl.

