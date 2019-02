Expeditie Grunnen neemt een kijkje bij Grasnapolsky

Bij de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda vindt voor de eerste keer Grasnapolsky plaats. Het winterfestival werd in het verleden op de Veluwe gehouden, maar heeft met De Toekomst een nieuw onderkomen.

'Hoe bevalt de samenwerking met de Groningers?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher aan directrice van het festival, Mariska Berrevoets. 'Die bevalt heel goed, er is zelfs een man wiens vader aandeelhouder van De Toekomst is geweest en die helpt ons goed mee', vertelt ze.

'Net als jouw vader waarschijnlijk', zegt omwonende Gerrit Schudde tegen Bosscher. 'Ja, bijna alle boeren in de buurt waren aandeelhouder', weet Bosscher.

Optredens

Tijdens Grasnapolsky wordt er veel opgetreden door experimentele en alternatieve artiesten. 'En wat vind je van de muziek?', vraagt Bosscher aan Schudde. 'Ik vind het hartstikke leuk, maar niet voor de hele middag. Als ik er klaar mee ben, ga ik verder', antwoordt Schudde.

Ook in Expeditie Grunnen

- Een diepte-interview met paardjes van Wijwert

- Het NK Schermen voor veteranen

- Op zoek naar de nieuwe Arjen Robben

- Vroeger stond hier een huis

- Henriette ziet Sarah

- Een 'baby-borrel' wat is dat?

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!