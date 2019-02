El Hankouri: 'Mijn eerste goal in de eredivisie, meteen de winnende. Beter kan niet'

Matchwinnaar Mo el Hankouri kwam na een uur spelen in veld, zat niet lekker in de wedstrijd maar degradeerde vervolgens alles tot bijzaak door in de blessuretijd FC Groningen alsnog aan de drie punten te helpen tegen Vitesse.

De 2-1 viel in de 91e minuut nadat de invaller Korovaev en Ødegaard in de luren had gelegd en vervolgens doelman Eduardo passeerde met een hard schot. 'Er gaat zoveel door je heen op zo'n moment', aldus El Hankouri.

Eerste goal

'Mijn eerste treffer in de eredivisie en dan meteen de winnende voor eigen publiek. Het kan niet veel beter. Ik voelde pure emotie na die goal, wilde het meteen gaan vieren met de supporters. Die zijn enorm belangrijk voor de club.'

Idee

El Hankouri had wel een idee waarmee hij bezig was bij de goal. 'Ik kreeg de bal aan de linkerkant en kon eigenlijk alleen naar binnen. De back stapte verkeerd in, ik ging Ødegaard voorbij en haalde uit. Dit was mijn enige optie, heerlijk dat het zo uitpakt'.

Basis lonkt?

Hoort hij hierdoor nu ook in de basis tegen Feyenoord volgende week zondag? Hierover liet de matchwinnaar zich niet uit. 'Ik ga mezelf laten zien, maar de beslissing daarvoor ligt bij de trainer', aldus een bescheiden El Hankouri.

Feestvreugde

Aanvoerder Mike te Wierik deelde in de feestvreugde. 'Je wordt gek na die 2-1, in blessuretijd. De ontlading met de supporters, geweldig.' Te Wierik vond het een 'vieze' overwinning in figuurlijke zin.

Vies shirt

'Als je naar mijn shirt kijkt wel..haha. We hebben degelijk gespeeld, zijn niet echt in de problemen geweest. Ik ben een ander type in vergelijking met Zeefuik. Maar ik speel waar de trainer me neerzet. Dit zijn hele belangrijke punten.'

Openingstreffer

De openingstreffer van Kaj Sierhuis was belangrijk voor FC Groningen. 'Dat voelt top, een vroege goal tegen Vitesse. Een lekker begin tegen een goede club. Na dat doelpunt geven we de wedstrijd uit handen. Vitesse speelde beter in de opbouw, daar hadden wij moeite mee en maakten zij gebruik van'.

Eiland

In de tweede helft kwam Sierhuis niet meer in het stuk voor, maar hij bleef knokken. 'Ik kwam op een eiland te spelen. Als je dan voetballend niet meer kunt brengen, dan knok ik me leeg om het elftal te helpen'.

Feyenoord pijn doen

De volgende wedstrijd, tegen Feyenoord volgende week zondag 17 februari om 14.30 uur, is voor de bij Ajax opgeleide spits speciaal. 'Ik heb tien jaar gespeeld in de jeugdopleiding van Ajax, tijdens die potjes ging het er altijd fanatiek aan toe. In de flow waar we nu zitten voelt het dan extra lekker dan we ook Feyenoord nu misschien pijn kunnen doen', besluit Sierhuis.

Rustige middag

Keeper Sergio Padt beleefde een rustige middag in het zijn doel. 'Ik moest attent zijn op een paar lange ballen, dat was het eigenlijk wel. En dan zo winnen, dat zijn de lekkerste. Het veldspel is voor verbetering vatbaar, maar we hebben weinig weggegeven tegen een ploeg uit de top vijf. Dat is ook knap.'

Negatief randje

De nummer 1 van FC Groningen lijkt weer helemaal terug te zijn. 'Ik vind dat ik zelf ook voor de winterstop de draad alweer heb opgepakt. Maar tijdens alle interviews kwam er een negatief randje bij. Dit wil ik nu voorgoed achter me laten', verklaart Padt.

