Be Quick speelt alle frustratie van zich af en zet AWC te kijk

Djarni Leidelmeijer, hier aan de bal, was belangrijk voor Be Quick met twee doelpunten archief (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman)

Na een lastige periode heeft Be Quick zondagmiddag eindelijk weer eens drie punten gepakt. En hoe. Op de Esserberg werd AWC uit Wijchen op een 5-0 nederlaag getrakteerd.

De Groningers stijgen door deze overwinning naar de twaalfde plek in de hoofdklasse met negentien punten uit achttien duels. Een sterk antwoord van de withemden na de uitermate zure nederlaag vorige week tegen Hoogeveen (2-1). De ploeg van trainer Steven Wuestenenk liet er geen gras over groeien tegen AWC.

Beslissing

Na een half uur spelen was de wedstrijd al beslist. Geertjan Liewes opende de score in de vijfde minuut na een voorzet van Rico Cordes. Tien minuten later verdubbelde Djarni Leidelmeijer de marge door uit een hoekschop van Twan Nieboer te scoren.

4-0 bij rust

Toen Daniël Teune in de 31e minuut de derde Groningse treffer liet noteren was het verzet bij de gasten uit Wijchen gebroken. Omdat Twan Nieboer vlak voor rust ook nog de 4-0 maakte kon het niet op voor de thuisploeg.

Tweede goal Leidelmeijer

In de tweede helft nam Be Quick de voet een beetje van het gaspedaal, maar Djarni Leidelmeijer scoorde in de 66e minuut nog wel uit een strafschop en bepaalde daarmee de eindstand op 5-0.

Trots

Wuestenenk was trots op zijn ploeg. 'Vorige week heb ik de boel op scherp gezet na de nederlaag tegen Hoogeveen. Als ze dan zo reageren, prachtig. We hebben de tegenstander helemaal onderste boven gespeeld. Die kwamen in een soort wervelwind terecht waar ze niet meer uitkwamen,' verklaart de trainer van Be Quick hun succes.

