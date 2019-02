Donar laat het volledig afweten in Dordrecht

Ook Grant Sitton kon de grote nederlaag in Dordrecht niet voorkomen archief (Foto: JK Beeld)

Donar is zondagmiddag tegen de grootste nederlaag van het seizoen aangelopen. Op bezoek bij Dutch Windmills in Dordrecht werd de ploeg van coach Erik Braal naar een 88-59 nederlaag gespeeld.

In de eerste helft hing de nederlaag van de Groningers al in de lucht getuige een 47-31 ruststand in het voordeel van Windmills. Na de onderbreking ging het van kwaad tot erger bij Donar.

Grootste nederlaag

Na dertig minuten was het 76-44 en uiteindelijk moest de ploeg van coach Erik Braal een nederlaag met 29 punten verschil incasseren. Donar staat vierde in de Dutch Basketball League met 28 punten uit 21 wedstrijden.

