Donar laat het volledig afweten in Dordrecht; 'We zitten in een soort vrije val'

Donar is zondagmiddag tegen de grootste nederlaag van het seizoen aangelopen. Op bezoek bij Dutch Windmills in Dordrecht werd de ploeg van coach Erik Braal naar een 88-59 nederlaag gespeeld.

'Dit is bijzonder pijnlijk om te zien, we lijken wel in een soort vrije val te zitten', verklaart Braal. 'Na de mooie overwinning tegen Varese hoop je dat niveau door te zetten, maar we lopen vooral tegen onszelf te spelen.'

Zelfmedelijden

Donar heeft het mentaal buitengewoon moeilijk. 'Bij de eerste de beste tegenslag laten spelers hun kop hangen, hebben een soort zelfmedelijden. Er zit een hoop irritatie in de ploeg. We moeten het doen met wat we nu hebben, maar dat ik super teleurgesteld ben mag duidelijk zijn', aldus een kortdate Braal.

Hing in de lucht

In de eerste helft hing de nederlaag van de Groningers al in de lucht getuige een 47-31 ruststand in het voordeel van Windmills. Na de onderbreking ging het van kwaad tot erger bij Donar.

Grootste nederlaag

Na dertig minuten was het 76-44 en uiteindelijk moest de ploeg van coach Erik Braal een nederlaag met 29 punten verschil incasseren. Donar staat vierde in de Dutch Basketball League met 28 punten uit 21 wedstrijden.

Bekerduel

Aanstaande woensdag 13 februari staat voor de geplaagde Groningers de volgende wedstrijd alweer op het programma. De eerste wedstrijd in de halve finale van de beker, thuis tegen Leiden.

