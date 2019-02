Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Vitesse (Foto: Jan Westman/Orange Pictures)

FC Groningen won zondagmiddag op eigen veld in extremis van Vitesse. Invaller Mo el Hankouri was het goudhaantje door in de blessuretijd de beslissende 2-1 te scoren.

Stem We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Vitesse was 6,48 oftewel 'Tja...'. Er werden 1911 stemmen uitgebracht waarvoor dank. Kijk hieronder hoe er gestemd is: Feyenoord thuis De eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen staat voor zondag 17 februari op het programma. De ploeg van coach Danny Buijs speelt dan op eigen veld tegen Feyenoord. Dit duel begint om 14.30 uur. Dan vragen wij jullie, de supporters van FC Groningen, opnieuw om jullie mening. Lees ook: - Bevlieging van invaller El Hankouri helpt FC Groningen in blessuretijd langs Vitesse

- El Hankouri: 'Mijn eerste goal in de eredivisie, meteen de winnende. Beter kan niet'

- Lees terug: El Hankouri bezorgt FC Groningen met ingeving alsnog drie punten