Brand bij aluminiumproducent is geblust (update)

Bij aluminiumproducent Damco Aluminium Delfzijl, voorheen bekend als Aldel, heeft zondagavond brand gewoed in een zaaginstallatie. Door de brand kwamen er zwarte rookwolken vrij.

De brandweerkorpsen van Delfzijl en Woldendorp rukten rond 18:00 uur uit met meerdere voertuigen om de brand te bestrijden. Hierbij werd er onder meer een hoogwerker ingezet.

Geblust

Er waren geen personen meer in de bedrijfshal aanwezig ten tijde van de brand, die rond 20:15 uur geblust was. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.