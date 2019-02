Deel dit artikel:













'Mimoun Mahi ruilt FC Groningen in voor buitenlands avontuur' Na vijf seizoenen bij FC Groningen staat Mimoun Mahi op het punt om de club te verlaten. (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

De kans is aanwezig dat Mimoun Mahi FC Groningen in één van de komende dagen verlaat. De Marokkaanse aanvaller staat op het punt om een contract te tekenen bij een club in een land waar de transfermarkt nog geopend is.

Voetbal International meldt dat het om het Zwitserse FC Zürich zou gaan. FC Groningen-directeur Hans Nijland wilde dat niet bevestigen, 'maar het klopt dat de transfermarkt in Zwitserland nog geopend is', zegt hij met een knipoog. Aflopend contract Mahi, die bezig is aan zijn vijfde seizoen bij FC Groningen, heeft een aflopend contract en kan de club daardoor na dit seizoen transfervrij verlaten. De aanvaller zat zondag niet bij de wedstrijdselectie voor het duel tegen Vitesse, omdat hij ziek zou zijn. Als het op korte termijn van een transfer komt, ontvangt FC Groningen toch nog een vergoeding voor de tweevoudig international. In de zomer van 2014 werd Mahi voor vier ton overgenomen van Sparta. 'Met de directie hebben we besloten dat Mimoun wel mag vertrekken, maar alleen als daarvoor het juiste bedrag op tafel wordt gelegd. Ik verwacht dat daarover maandag meer duidelijkheid komt', vertelde Nijland, die niet wilde vertellen om wat voor bedrag het gaat. Vijf treffers Sinds zijn komst naar FC Groningen, speelde Mahi 113 competitiewedstrijden, waarin hij 35 keer tot scoren kwam. Dit seizoen stond de teller op vijf treffers. Twee seizoenen geleden bood het Engelse Fulham nog ruim drie miljoen voor de aanvaller, maar de FC wilde hem toen niet kwijt. Lees ook: - Buijs: 'De club moet er alles aan doen om Mahi te behouden'

- Mahi gaat niet uit van een transfer

- Mimoun Mahi wil FC Groningen niet gratis verlaten