Judoka Grol grijpt naast brons op Grand Slam in Parijs

Judoka Henk Grol uit Veendam heeft zondagavond naast een medaille gegrepen op de Grand Slam in Parijs.

Hij verspeelde in de strijd om brons een voorsprong tegen Kokoro Kageura. Grol, uitkomende in de zwaarste gewichtsklasse van boven de 100 kilogram, werd met nog anderhalve minuut op de klok hard op zijn rug gegooid.



Voortvarend begin

Grol begon voortvarend aan het prestigieuze toernooi in de hoofdstad van Frankrijk. Hij knokte zich naar de halve finale met overwinningen op de Zuid-Koreaan Jaegu Youn, Ahmed Wahid uit Egypte en de Duitser Sven Heinle.

In de halve eindstrijd moest hij zijn meerdere erkennen in de Japanner Hisayoshi Harasawa, de nummer twee van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Grol raakte vermoeid en probeerde het gevecht zo veel mogelijk te vertragen. In de golden score moest hij alsnog capituleren.

