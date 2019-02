Nieuwe bestuurder basisscholenconflict stapt na drie dagen op (update)

Enkele dagen na zijn aanstelling tot interim-bestuurder van scholengroep OPOS in Midden-Groningen, heeft Teunis Wagenaar zich teruggetrokken.

Wagenaar heeft zijn contract zaterdag per direct beëindigd, nadat hij donderdag was benoemd als interimmer. Het werk bij OPOS blijkt volgens Wagenaar 'onverenigbaar' met zijn werk als voorzitter van Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Noord (OGN).

Crisis duurt vuurt

De 60-jarige Wagenaar was aangesteld om de rust te laten terugkeren bij de scholengroep, waar het de afgelopen maanden onrustig was. Die bestuurscrisis begon vorig jaar, toen bestuurder Hester van Gorkum één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in Van Gorkum op.

Eerder deze maand ontstond er een onhoudbare situatie, waarbij Van Gorkum zich in eerste instantie ziek meldde, maar vijf dagen later opstapte.

Schoon schip

Wagenaar had als opdracht om schoon schip te maken en de rust, onderlinge samenwerking en het onderlinge vertrouwen te herstellen. Voorzitter van de Raad van Bestuur, Bert Visser, had er donderdag nog 'alle vertrouwen in' dat Wagenaar alle geledingen binnen OPOS kon 'verbinden' en dat hij het 'onderlinge vertrouwen' zou herstellen.

Door het snelle vertrek van Wagenaar moet OPOS opnieuw zoeken naar een interim-bestuurder voor de organisatie. De slepende crisis duurt daarmee voort.

Mail aan ouders

Visser betreurt het terugtreden van Wagenaar, maar heeft zijn besluit wel geaccepteerd. In een mail aan ouders schrijft Visser 'elke zweem van belangenverstrengeling' te willen vermijden, 'mede omdat Stichting OPOS de laatste tijd publiekelijk onder het vergrootglas heeft gelegen en nog ligt'.

De komende week hoopt Visser met een nieuwe naam te komen als interim-bestuurder. Tot die tijd neemt Mike Roelfsema, lid van de Raad van Toezicht van OPOS, de bestuurstaken waar.

