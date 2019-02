Oproep: Verras je liefde of geheime liefde op Valentijnsdag!

Wie zou jij willen verrassen op Valentijnsdag?

Ben je tot over je oren verliefd, maar weet hij of zij het nog niet? Ben je al jaren samen met de allerliefste en wil je dat gewoon eens laten weten? Wil je misschien wel iemand ten huwelijk vragen? Of wil je gewoon je partner eens verrassen?

Op Valentijnsdag trekken onze verslaggevers de provincie in om jouw Valentijnsboodschap over te brengen, samen met een mooi Valentijnsboeket.

Stuur (voor woensdag 13 februari) een bericht naar edwinopnoord@rtvnoord.nl

Met daarin:

- je naam en telefoonnummer

- naam en telefoonnummer van degene die je wil verrassen (en waar we haar of hem donderdag kunnen vinden)

- de reden waarom je iemand wil verrassen

Wie weet komen onze verslaggevers donderdag wel bij jouw (geheime) liefde langs.