Lopend Vuur: Kallemooi op Schier, met een haan op 18 meter hoogte, is zielig voor het dier

Het is al jaren een traditie op Schiermonnikoog: het Kallemooifeest.

Bij dat feest wordt traditiegetrouw een haan opgesloten in een kooi met brood, water en zaadjes. Het dier verblijft drie dagen lang op een achttien meter hoge paal. Een dierenarts houdt het welzijn van de haan in de gaten. Schiermonnikoog is het enige eiland waar dit feest, een overblijfsel van een vruchtbaarheidsritueel, nog wordt gevierd.

Dierenactivisten vinden het een achterhaalde traditie die voor onnodig dierenleed zorgt en in strijd is met de wet. Dinsdag dient in de Groninger rechtbank het beroep tegen de evenementenvergunning van het Kallemooifeest op Schier.

Wat is jouw mening hierover? Moet het kunnen of is het dierenmishandeling?

