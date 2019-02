Wachttijd kinderopvang loopt op: 'Al vroeg in zwangerschap aanmelden'

Je mogelijk toekomstige kind al vóór de zwangerschap aanmelden voor kinderopvang. In de Randstad is dit voor sommige opvanglocaties realiteit. Bij ons loopt het niet zo'n vaart, maar de wachttijden lopen wel op.

Directeur Lenie van der Werf van kinderopvangorganisatie Kids2b: 'Bij ons loopt de wachttijd nu uiteen van twee maanden tot driekwart jaar. Je moet je dus wel vroeg in de zwangerschap aanmelden.'

Positief

Van der Werf vindt het een positieve ontwikkeling dat steeds meer kinderen naar de opvang gaan. 'Het betekent dat meer ouders werk hebben en dat ze vaker het belang zien van kinderopvang. Het is belangrijk voor peuters om overdag in een groep te zijn', vindt zij.

Voorkeurslocatie en -dagen

Bij SKSG in Stad wordt het voor ouders steeds lastiger om de opvanglocatie en de opvangdagen van hun keuze te krijgen. Woordvoerder Meike Emmelkamp: 'Dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen. Als ouders echt vastzitten aan die dagen, is er altijd nog wel ruimte op een andere opvanglocatie.'

Personeelstekort

In de Randstad is er ook vooral een personeelstekort in de kinderopvang. 'Daar hebben wij gelukkig nog geen last van', zegt Emmelkamp. 'Maar het wordt wel steeds lastiger. Sinds januari mogen pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld nog maar voor drie baby's zorgen in plaats van voor vier. Dan heb je dus wel meer mensen nodig.'